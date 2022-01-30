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Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşları Ocak ayının ilk haftasında belli oldu. Milyonlarca çalışan ve emekli, 2022 yılında maaşlarına alacakları zam oranını öğrendi. En düşük emekli maaşı 2500 TL'ye yükseltildi ve memurlara ise yüzde 30.5 zam yapıldı. Oluşan maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacak merak ediliyor. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon farklarından doğan ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. bilindiği üzere 2022 senesinden emekli maaşı en düşük 2500 TL olurken memur maaşlarının zam oranı ise 30.5 olarak açıklandı. İşte, Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?

MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?

Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecek.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Bakanlık açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur beklentileri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının da zamlı olarak ödeme gününde yatırılmaya başladığı belirtildi.

Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor.

Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira olacak. Harp ve vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek ek ödeme tutarı 5 bin 179 lira ile 9 bin 417 lira arasında değişiyor.

İŞTE ÖDENECEK TUTARLARA İLİŞKİN TABLO:

Maluliyet Derecesi Ödenecek Tutar (TL)

1………………………9.417,80

2………………………8.476,02

3……………………….7.298,80

4……………………….6.592,46

5……………………….5.886,13

6………………………5.179,79

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