Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon farklarından doğan ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. bilindiği üzere 2022 senesinden emekli maaşı en düşük 2500 TL olurken memur maaşlarının zam oranı ise 30.5 olarak açıklandı. İşte, Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?