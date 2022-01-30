MTV son gün ne zaman? MTV 1. taksit ödemesi bitti mi? MTV ödemeleri ne kadar?
MTV 1. taksit ödemesi bitti mi? MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar son tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor. Bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinde son günlere girildi. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü son bulacak. Araç sahibi vatandaşlar ne kadar ödeme yapacağını merak ediyor.
MTV son gün ne zaman? MTV 1. taksit ödemesi son gün arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. MTV ödemelerinin ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Ödemelerini yapmak isteyen araç sahipleri için MTV ödeme tablosu haberimizde!
MTV SON GÜN NE ZAMAN?
2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2022'de başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
ÖDEME NASIL YAPILIR?
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https:ivd.gib.gov.tr" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.
MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.
MTV 2022 TARİFESİ NASIL?
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.
Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre bin 313 lira ile bin 576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.
Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde bin 570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı bin 500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda bin 408 lirayı buluyor.
Ayrıca, 26 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.
Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada da 3'üncü taksitler ay sonuna kadar ödenecek.
Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2021'e ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2021 yılında kullanılan defterlerin 2022 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
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