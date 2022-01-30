65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım ödemesinde ücretler artırıldı!

Hükümet, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de 1.649 TL'ye yükseltti. Binlerce yaşlı, engelli ve sosyal destek alanlara müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Yeni düzenlemeyle yapılan yardımlar şu şekilde artırıldı: