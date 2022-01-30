500 bin gence gelir kapısı! Hem deneyim hem iş fırsatı





HEM DENEYİM HEM İŞ FIRSATI

Programa İŞKUR organize ederken, işyerleri başlatmak için kurumdan talepte bulunuyor. Talebi uygun görülen işyerlerine mevcut istihdamlarının yüzde 10'una kadar katılımcı hakkı tanınıyor. En az üç ay süreyle tanınan bu kontenjan dâhilinde katılımcılar eğitim içerikli çalışıyor. Sürenin sonunda bu katılımcıların en az yüzde 50'si olmak üzere, yine en az program süresi kadar istihdam edilmesi gerekiyor.