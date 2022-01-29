Mazot ve gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Çiftçilere yönelik verilen mazot ve gübre desteğinin 2022 yılında hangi tarihlerde ödeneceği merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen destek ödemesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.