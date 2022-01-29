Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Çiftçileri yakından ilgilendiren mazot ve gübre desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çiftçi destek ödemelerinden olan mazot ve gübre desteğinin 2022 ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...
Mazot ve gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Çiftçilere yönelik verilen mazot ve gübre desteğinin 2022 yılında hangi tarihlerde ödeneceği merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen destek ödemesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Erhan Çetinkaya'nın biyografisi
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
- Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor! İşte o projeler
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...
- Galatasaray haberleri! Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı?
- Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ'ın hayat hikayesi
- Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? İşte görevleri ve biyografisi...
- Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ nereli? İşte aldığı görevler ve biyografisi...
- Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün? Diyanet İşleri 2022 dini günler takvimi...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi mi?