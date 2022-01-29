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Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Çiftçileri yakından ilgilendiren mazot ve gübre desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çiftçi destek ödemelerinden olan mazot ve gübre desteğinin 2022 ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

Mazot ve gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Çiftçilere yönelik verilen mazot ve gübre desteğinin 2022 yılında hangi tarihlerde ödeneceği merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen destek ödemesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

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