Engelli atamaları için tarih belli oldu! Bakan Yanık duyurdu! Engelli atamaları ne zaman olacak? 2021-2022 memur alım tarihleri...

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE KANAATİMİZ DEĞİŞMEDİ



Bakan Yanık, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kanaatlerini değiştirmediğini söyleyerek, "O kanaatlerimin bir kısmını bazı arkadaşlarımız alıyor, bir kısmını bazı arkadaşlarımız alıyor. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı, mevzuatıyla alakalı da, şiddetle mücadelenin nasıl olması gerektiği ile alakalı bunun sadece bir yasa ile olmayacağı, toplumsal farkındalık, toplumsal eğitimle olacağı konusunun altını kalın kalın çizerek, bunun bir bütüncül yaklaşımla çözülebileceği, sadece bir sözleşmeyi günah keçisi sayarak, ya da onu kurtaracak büyük bir metin olarak yaklaşılmaması gerekiyor."