Engelli atamaları için tarih belli oldu! Bakan Yanık duyurdu! Engelli atamaları ne zaman olacak? 2021-2022 memur alım tarihleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı son dakika açıklamasında engelli memur atamalarına yönelik çalışmaların yoğunlaştığını belirtirken, atamaların yapılacağı merakla beklenen tarihi de açıkladı. Peki engelli atamaları ne zaman yapılacak? 2021-2022 memur alım tarihleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli memur atamalarıyla ilgili, "2021 sonu veya 2022 başında bir kadro ataması yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi ile devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık milletvekillerinin sorularını cevapladı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE KANAATİMİZ DEĞİŞMEDİ
Bakan Yanık, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kanaatlerini değiştirmediğini söyleyerek, "O kanaatlerimin bir kısmını bazı arkadaşlarımız alıyor, bir kısmını bazı arkadaşlarımız alıyor. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı, mevzuatıyla alakalı da, şiddetle mücadelenin nasıl olması gerektiği ile alakalı bunun sadece bir yasa ile olmayacağı, toplumsal farkındalık, toplumsal eğitimle olacağı konusunun altını kalın kalın çizerek, bunun bir bütüncül yaklaşımla çözülebileceği, sadece bir sözleşmeyi günah keçisi sayarak, ya da onu kurtaracak büyük bir metin olarak yaklaşılmaması gerekiyor."
"BÜTÜNCÜL BAKMAK ZORUNDAYIZ"
"Bu çerçeve bir metindir. Biz bunun iç hukuk uygulamalarını yaptık. İç hukuk uygulaması 6284 değil. 6284 sayılı kanun şiddetle mücadelede tedbir kararı almayı düzenleyen bir metin. Bir hukuk düzenlemesini yaparken bütüncül bakmak zorundasınız" dedi.
2021 SONU İÇİN ATAMA İÇİN ÇALIŞMALAR SIKLAŞTI
Engelli memur atamalarına ilişkin olarak Bakan Yanık, "Bizim yaptığımız atama koordinasyonudur. Bir kadro ihdas etme veya bir kamu kurum ve kuruluşuna miktar almaya zorlama gibi bir konumuz yok. Biz sadece koordinasyon ve dikkat sağlıyoruz. 2021 sonu veya 2022 başında bir kadro ataması yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" ifadelerini kullandı.
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