MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2022 MTV taksit ödeme son tarih ne zaman?
MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2022 MTV taksit ödeme son tarih arama motorlarında sorgulanyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi gereken vatandaşlar 2022 MTV 1. taksit ödemesi için araştırma yapıyor. Vergi ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında toplam iki taksitle yapılıyor. Peki; 2022 MTV 1. taksit ödemesi ne zaman?
MTV 1. taksit ödemesi ne zaman? MTV taksit ödeme son tarih arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 MTV 1. taksit ödeme son tarih için sayılı gün kaldı. Ödeme tarihlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksiti ödeme yollarını ve son günü araştırıyor.
MTV. 1. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?
2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2022'de başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.
MTV TARİFESİ
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.
Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.
Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.
TAKSİT ÖDEMELERİ VE KDV BEYANNAME VERME SÜRELERİ
Ayrıca, 26 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.
Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada da 3'üncü taksitler ay sonuna kadar ödenecek.
Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2021'e ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2021 yılında kullanılan defterlerin 2022 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
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