2021’de Türkiye’ye turist akını! 30 milyonu geçti

Turist cenneti Türkiye'ye akın 2021'de de devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından 2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı.

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