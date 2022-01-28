2021'de Türkiye'ye turist akını! 30 milyonu geçti
Turist cenneti Türkiye'ye akın 2021'de de devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından 2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı.
Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.
Turist cenneti Türkiye'ye akın 2021'de de devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından 2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?
- Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS 2-6 Tuzla maç özeti golleri önemli anları!
- Tarih bunları da gördü! Havuza asit döküp işkence yaptılar! Dehşete düşüren fotoğraf...
- A Milli Takım maçı bu hafta var mı? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
- Kırmızı Oda 'Delikanlı Sadi' ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!
- Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?
- Tarih açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kim?
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ödeyecek?
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2022 MTV taksit ödeme son tarih ne zaman?
- BÖRÜ 2039 3. bölüm fragmanı: Kuklalar! BluTV BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?
- TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi! 28 Ocak TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?