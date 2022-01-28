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2021'de Türkiye'ye turist akını! 30 milyonu geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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2021’de Türkiye’ye turist akını! 30 milyonu geçti

Turist cenneti Türkiye'ye akın 2021'de de devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından 2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı.

Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.

Turist cenneti Türkiye'ye akın 2021'de de devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından 2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı.

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