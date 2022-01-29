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Türkiye ile Sırbistan arasında önemli iş birliği! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Türkiye ile Sırbistan arasında önemli iş birliği! Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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