Firmalara 60 milyarlık kredi! Hazırlıklar tamamlandı



Başkan Özegen, fon kefaletli kredilerin doğru yerde kullanılmadığı, dövize, mevduata gittiği yönündeki eleştirileri de anımsatarak, şunları söyledi: "Bu eleştirilerin muhatabı olarak şunu ifade etmeliyim ki artık yeni nesil KGF kefaletli kredilerde yeni enstrümanlar geliştiriyoruz. Kartlı sistem bunların başında gelmekle beraber daha çok selektif krediler ile proje bazlı ve sektörel odaklı bir kredi ve kefalet mekanizmasını öngörüyoruz. Bu imkânlar artık doğrudan mevduata, dövize ve farklı alanlara yönlendirilemeyecek, doğrudan işletmelerimizin ihtiyacına yönelik kullanılabilecek. Hem gereksiz bir kredi genişlemesine sebebiyet vermeden hem de ülke olarak mücadele ettiğimiz enflasyonun artmasına katkı sağlamadan daha çok proje odaklı bir KGF kefaleti mekanizmasını önümüzdeki günlerde inşallah işletmelerimizin hizmetine sunmuş olacağız."