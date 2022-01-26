Kamu işçilerine ek zam! Başkan Erdoğan açıkladı
Gündemdeki konularla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine ek zam müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, ''Bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, vatandaşın merak ettiği birçok konu hakkında bilgilendirmede bulunurken, kamu işçilerine de ek zam müjdesi verdi.
"TOPLU SÖZLEŞMEYE YÜZDE 2,5 İLAVE EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, toplu sözleşmelerine yüzde 2,5 ilave edileceğini belirterek, "67 liradan aldığımız 1500 liraya kadar çıkardığımız en düşük emekli aylığını 2 bin 500 liraya yükselttik. Kimi emeklilerimizin maaşındaki artış oranı enflasyonun çok üzerine çıkarak yüzde 60'ları buldu. Burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" dedi.
"YÜZDE 28'İ BULAN ARTIŞ"
Yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte maaş artışlarının yüzde 28 seviyelerine çıkacağını ifade eden Erdoğan, "Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz. İşçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de benzer bir ilaveye gideceğine inanıyorum" diye konuştu.
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