Kamu işçilerine ek zam! Başkan Erdoğan açıkladı

"TOPLU SÖZLEŞMEYE YÜZDE 2,5 İLAVE EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, toplu sözleşmelerine yüzde 2,5 ilave edileceğini belirterek, "67 liradan aldığımız 1500 liraya kadar çıkardığımız en düşük emekli aylığını 2 bin 500 liraya yükselttik. Kimi emeklilerimizin maaşındaki artış oranı enflasyonun çok üzerine çıkarak yüzde 60'ları buldu. Burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" dedi.