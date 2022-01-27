3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konulardan oluyor. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır" ifadelerine yer vermişti. İşte, 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis gündeminde yer alan konuda ilk olarak öğretmenler için çalışmalar yapıldı. Ek gösterge ile beraber emeklilik ve ikramiyeleri ve emekli maaşlarında artış yaşanacak. İşte, 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından çalışma hayatını yakından ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, son dönemde 3600 ek gösterge meselesine yoğunlaştıklarını kaydetti. Bu konuda kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Bilgin, "Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis'e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır" diyerek şunları söyledi:
"Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Avukatlar var, hukukçular var, il müdürü var mesela. Ona bağlı birisi mesela sağlık şube müdürü. Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. Ama o düzenlemeyi yapacağız. 3600'de dediğim gibi biz adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arası farklılaşmayı koruyan, onların dışında başka rakamlar ek göstergeler koyabiliriz. Biz alternatif şeyler yapıyoruz. En adil, en uygun düzenlemeyi yapıyoruz. Çok alternatif var ama bunu teke indirmeye çalışıyoruz."
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.
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