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Son dakika | Sosyal destek programı kapsamında 259 milyon TL ödeme yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika | Sosyal destek programı kapsamında 259 milyon TL ödeme yapılacak

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

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