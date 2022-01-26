EYT'li için yeni emeklilik hesabı: Kalem kalem hesaplandı! İşte 3 örnek model
EYT'li büyük bir merakla yeniden gündeme gelen çalışmaları takip ediyor. Çalışmaya göre kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. İşte kalem kalem tüm detaylarıyla hesaplanmış 3 örnek.
Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.
EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.
KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün arasında prim ödenmesi isteniyor. Bunları tamamlayıp yaş şartına takılanlar kapsamda sayılıyor.
Bu arada 3600 günü tamamlamış olanlar da kısmi emeklilik hakkını elde etmiş bulunuyor. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar ile farklı kurumlarda sigorta yaptırmış olanlar için ise ayrı hesaplar yapılıyor.
HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
EYT kapsamının belirlenmesinden sonra emeklilik şartları için değişik formüller masaya gelecek. SSK'lılarda primi az olanlara kısmi emeklilik, yıl ve primi tamamlayanlara yaş şartı olmadan ya da 50 yaş formülüyle emeklilik ile maaştan belli oranda kesinti yapılan Finlandiya modeli bunlardan bazıları.
Farklı kurumlarda çalışanlarda ise son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 3.5 yıla bakılıyor. Hangi kurumda fazla prim varsa o kurumdan emeklilik gerçekleşiyor.
SADECE PRİM VE YILLA NASIL EMEKLİLİK OLACAK?
BU durum ağırlıklı olarak SSK'lılar için geçerli olacak. Yaş dışında şartları tamamlayanlar için emeklilik hesabı prim ve yıla göre yapılacak. Eğer herhangi bir yaş sınırı gelmezse hesaplamalar şöyle olacak:
ÖRNEK 1: Ahmet Bey 1972 doğumlu, 15 Haziran 1991'de ilk kez sigortalı olmuş. 7500 prim günü var. Şu anda emeklilik şartları 25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün. 25 yılı 15 Haziran 2016'da tamamlandı. Primi zaten dolmuş durumda. Şu anki duruma göre yaşının dolacağı 2025 yılında doğum gününde emekli olacak. Eğer EYT yasası prim ve yılı tamamlayanlarda yaşa bakılmadan emeklilik imkanı getirirse prim ve yıl şartını tamamladığı için yasanın çıktığı gün emeklilik hakkına kavuşacak.
ÖRNEK 2: Ayşe Hanım 1975 doğumlu. 20 Mayıs 1997'de ilk kez sigortalı oldu. 5000 günü var. Emeklilik şartları 20 yıl, 53 yaş ve 5900 gün. 20 yıl şartı tamamlanmış ancak yaş ve prim şartı yerine gelmemiş. Ayşe Hanım için 900 gün daha prim gerekecek.
ÖRNEK 3: Mehmet Bey Ocak 1999 da ilk kez SSK'lı oldu. 6500 günü var. Prim şartını tamamlamış ancak 25 yıl dolmamış. Eğer yaş şartı aranmaz ise emeklilik 2024 Ocak'ta gerçekleşecek.
MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
MAAŞ hesabında 3'lü bir sistem uygulanıyor. Buna göre 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası primler için üç ayrı hesap yapılıyor. Tüm kazançlar dikkate alınıyor, aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarıyla maaş belirleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge son durum: 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?
- Cemre ne zaman düşüyor? 2022'de ilk cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama
- Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
- Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...