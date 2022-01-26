EYT’li için yeni emeklilik hesabı: Kalem kalem hesaplandı! İşte 3 örnek model

ÖRNEK 1: Ahmet Bey 1972 doğumlu, 15 Haziran 1991'de ilk kez sigortalı olmuş. 7500 prim günü var. Şu anda emeklilik şartları 25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün. 25 yılı 15 Haziran 2016'da tamamlandı. Primi zaten dolmuş durumda. Şu anki duruma göre yaşının dolacağı 2025 yılında doğum gününde emekli olacak. Eğer EYT yasası prim ve yılı tamamlayanlarda yaşa bakılmadan emeklilik imkanı getirirse prim ve yıl şartını tamamladığı için yasanın çıktığı gün emeklilik hakkına kavuşacak.