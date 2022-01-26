BOTAŞ’tan doğal gaz açıklaması! 81 ilde de yüksek gaz arzına rağmen...

Halihazırda iletim şebekesinin arz talep dengesini sağlayacak şekilde işletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"81 ilimizin tamamına doğal gaz sevkiyatı rekor tüketimlere rağmen sorunsuz devam etmekte, sonrası için de her türlü tedbirler alınmış durumdadır. BOTAŞ Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi 2021'de işletmeye alınmış olup, iletim sistemine sadece bu kış sezonunda toplam 1,1 milyar Sm3 (standart metreküp) depolama ve gazlaştırma hizmeti sunmuştur. FSRU gemileri, yapıları itibarıyla iletim sistemine yüksek basınçta doğal gaz verebilmektedirler. Bu özellikleri nedeniyle karada ilave bir kompresör istasyonuna ihtiyaç duymamaktadırlar. Ayrıca tüm engelleme gayret ve girişimlerine rağmen bu yıl içerisinde Saros FSRU tesisini de ülkemizin istifadesine sunmayı hedefliyoruz."