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2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...

2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan ABD merkez bankası toplantısı sonrası son sözü başkan Powell söyleyecek. Ekonomistlerin beklentileri 2022 yılının ilk kararının da politika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Gözler gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...

2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının ilk kararı için toplanacak olan ABD merkez bankasının politika faizinde izleyeceği yön merak ediliyor. Bu noktada ise "Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz Aralık ayında Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.

Yılın ilk ABD Merkez Bankası toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla birlikte güncel rakamlar netlik kazanacak.

2022 OCAK AYI FED FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

Ocak ayı FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak.

2022 YILI FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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