2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının ilk kararı için toplanacak olan ABD merkez bankasının politika faizinde izleyeceği yön merak ediliyor. Bu noktada ise "Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...