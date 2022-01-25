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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı...

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık." ifadelerine yer verdi.

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