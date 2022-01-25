25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte tarihi...

Memur ve emekli maaş zam farkı yattı mı? Altı aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin maaş zammı belirlendi. Zamlı maaşların hesaplara yatmasının ardından gözler maaş farklarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon zammına ilave memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam yapıldığını duyurmuştu. Peki, 25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca memur ve emeklisinin 2.5 puanlık zam farkı yatırılıyor. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon vatandaşın 3.6 milyar liralık zam farkı, 2021 ek ödemeleri 27 Ocak'ta hesaplarda olacak.