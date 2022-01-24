Doğal gaz kısıtlaması açıklaması! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu

"FUARDA 800'ÜN ÜZERİNDE YERLİ VE YABANCI FİRMANIN 3 BİNİN ÜZERİNDE MARKASI SERGİLENECEK"

Varank, her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen fuarın birçok ilke sahne olduğunu söyledi.

Varank, fuarın bu yıl da TÜYAP ve İstanbul Fuar Merkezi olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilen ilk fuar olarak kayıtlara geçeceğini, hem katılımcı sayısı hem de icra edildiği alan bakımından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olacağını dile getirdi.

Fuarda 800'ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın 3 binin üzerinde markasının sergileneceğini ifade eden Varank, fuarda 150 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlayacağına dikkati çekti. Varank, "Almanya'da iptal edilen, İtalya'da da sönük geçen fuarların ardından İstanbul Mobilya Fuarı'nın Türkiye'de büyük bir ilgiye sahne olması bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor." diye konuştu.