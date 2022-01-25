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Hazine ve Maliye Bakanlığı 13,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 13,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 milyar 333 milyon 320 bin lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yaptı.

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