BTCTÜRK ne zaman açılacak? BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor? Ülkemizde kullanılan popüler kripto para platformlarından birisi olan BTCTÜRK'e erişim sıkıntıları yaşanırken, platformun ne zaman düzeleceği de mrak ediliyor. Hem masaüstü uygulamalarda hem de mobil uygulamalarda erişime sıkıntılar olduğu belirtiliyor.