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BTCTÜRK ne zaman açılacak? BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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BTCTÜRK ne zaman açılacak? BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor?

BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor? Kripto para yatırımcılarının kullandığı platformlardan birisi olan BTCTÜRK'e erişimde saatlerdir sıkıntı yaşanıyor. Platformda yatırımı olan vatandaşlar BTCTÜRK'e ne zaman giriş yapabileceğini merak ediyor. Platformdan konuyla ilgili açıklama geldi.

BTCTÜRK ne zaman açılacak? BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor? Ülkemizde kullanılan popüler kripto para platformlarından birisi olan BTCTÜRK'e erişim sıkıntıları yaşanırken, platformun ne zaman düzeleceği de mrak ediliyor. Hem masaüstü uygulamalarda hem de mobil uygulamalarda erişime sıkıntılar olduğu belirtiliyor.

BTCTÜRK ÇÖKTÜ MÜ?

Platformdan yapılan açıklama şöyle:

Değerli kullanıcılarımız,

Teknik ekibimiz, #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintilerinin yaklaşık 2 saat içerisinde sona ereceğini öngörmektedir.

Kullanıcılarımız hesaplarına öncelikle geçici olarak "Emir İptal" modunda ulaşabilecek ve tüm varlıklarını görüntüleyebileceklerdir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."

Şirketin resmi internet sitesinden saat 21.00'da ise şu açıklama yapıldı: "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."

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