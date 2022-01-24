Beklenen açıklama: Maaş zam farkı yattı mı? 24 Ocak memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? SON DAKİKA

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği maaş farkı ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarıyla ilgii genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler emekli ve memurların maaş farklarına çevrildi. Peki, maaş zam farkı yattı mı? 24 Ocak memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklilerin maaş zam farklarını da içeren genelge yayımlandı. Buna göre, maaş zamları 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu için farklarda ödenmeye başladı. Emekli ve memur için maaş farklarının net olarak hangi tarihte ödeneceği bilinmese de, zamların 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu için hesaplara yatırılmaya başlandığı öğrenildi.