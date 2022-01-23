Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye’nin pandemi sonrasında tarihi bir fırsatı değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Salgında en hızlı toparlanan ülke olduk. Pandemi sonrası da dünyadan daha güçlü toparlanacağız" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tedarik merkezi olma potansiyeli, lojistik altyapısı, güçlü üretim ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin tarihi bir fırsatı değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.
Türkiye ekonomi modelinin amacının makro istikrarı sağlayarak, yüksek katma değerli yatırımları çekmek, ihracatı, üretimi ve istihdamı desteklemek olduğunu vurgulayan Nebati, "Böylece cari açık sorunu kalıcı olarak çözüp, orta gelir tuzağını aşarak, küresel değer zincirinde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz" dedi. Nebati, pandemi sonrası Türkiye'nin dünyadan daha güçlü toparlanacağını belirtti.
184.1 MİLYARA ÇIKTI
Ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya gelen Nebati, toplantıda 'Türkiye Ekonomisi' başlıklı 70 sayfalık bir sunum yaptı. Son dönemde döviz kurlarındaki oynaklığı gidermek için atılan adımları anlatan Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'nın devreye alındığı 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olduğunu, şu anda rakamın 184.1 milyar TL'ye çıktığını söyledi. Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamalarından sonra döviz hesaplarında 6.3 milyar dolarlık bozulma olduğunu vurguladı.
ALTIN SİSTEMİ
Vatandaşların yastık altındaki altınlarını kolayca finansal sisteme aktarması için çalıştıklarını anlatan Nebati, "Asgari milyem değerlere ilişkin düzenleme yaptık. Altının kolayca değerlenip finansal sisteme aktarılmasına yönelik kuyumcular vb. kolaylaştırıcı aktörlerin yer aldığı sistem tasarımlarına destek olacağız" dedi.
YAKIN ZAMANDA NELER YAPILACAK?
Gelire endeksli senetler ihraç edilecek.
Öncelikli sektör kredilendirme programı hayata geçecek.
Proje bankacılığı yaygınlaşacak.
KDV sadeleşecek.
PANDEMİDE EN HIZLI TOPARLANAN ÜLKE OLDUK
OECD'nin ülkelerin GSYH endeksleri karşılaştırmasına göre, Türkiye pandemi etkisinden en hızlı toparlanan ülke olarak öne çıktı. İstihdam rakamlarında da Türkiye salgında yaşadığı kayıpları telafi eden ülkelerin başında geliyor. Buna göre, 2020'nin ilk çeyreğinde 25.2 milyon olan istihdam, 4 milyon 633 bin kişi artarak, 2021 üçüncü çeyrekte 29.9 milyona çıktı.
İşsizlik oranı da bu dönemde yüzde 14.4 seviyesinden, 11.2'ye geriledi. Salgına rağmen bütçe dengesindeki bozulma sınırlı kaldı. Türkiye'de bütçe dengesi yüzde 2.7 açık verirken, bu oran ABD'de 14.9, Brezilya'da 13.4, Hindistan'da 12.8, İngiltere'de 12.5, Çin'de 11.2 seviyesinde. Pandemide verilen destekler 717.8 milyara çıktı.
ENFLASYON ÖNCELİĞİMİZ
Pandemide artan enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Nebati, dünyada da enflasyonun hızlı bir şekilde arttığını anlattı. Sunumda, ABD'de Mayıs 2020'de yüzde 0.1 olan enflasyonun Aralık 2021'de 7'ye; Euro Bölgesi'nde Aralık 2021'de 5'e; Brezilya'da Mayıs 2020'de yüzde 1.9 olan enflasyonun Aralık 2021'de 10.06'ya çıktığı belirtildi.
17 YILDA ORTALAMA BÜYÜME 5.2
Nebati'nin sunumunda Türkiye ekonomisindeki makro göstergelere yer verildi. Buna göre, 2003-2020 döneminde dünyada ortalama büyüme yüzde 3.4, Türkiye'de ise yüzde 5.2 oldu. 2002'de Türkiye satın alma gücüne göre GSYH'siyle dünyanın en büyük 18 'inci ekonomisiyken, 2020'de 11'inci sıraya yükseldi.
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