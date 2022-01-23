Maaş farkları ne zaman yatıyor? 2022 Ocak ayı emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı maaş farkları ne zaman yatıyor? Emekli ve memurlar maaş farklarının ne zaman yatacağını arama motorlarında sorguluyor. Düzenlemeye göre; kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor. Böylelikle memur ve emeklilerin kazancında artış yaşanacak. Peki; emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman yatıyor?