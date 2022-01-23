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Maaş farkları ne zaman yatıyor? 2022 Ocak ayı emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Maaş farkları ne zaman yatıyor? 2022 Ocak ayı emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli ve memurlar zamlı maaş farklarını nasıl alabileceğini merak ediyor. Maaş farkları ne zamna yatıyor? 2022 Ocak ayı emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Kamu memur ve emeklilerin maaşlarına ve Bireysel Emeklilik ile ilgili hükümler içeren teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Bu gelişmenin ardından maaş farkları ne zaman yatıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar!

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı maaş farkları ne zaman yatıyor? Emekli ve memurlar maaş farklarının ne zaman yatacağını arama motorlarında sorguluyor. Düzenlemeye göre; kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor. Böylelikle memur ve emeklilerin kazancında artış yaşanacak. Peki; emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman yatıyor?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur ve emekliye ek zammı içeren Kanun Teklifi meclisten geçti. Emekli ve memur maaş zam farkı ödemesi için bir sonraki maaş dönemi beklenmeyecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı içerisinde tebliği yayınlaması bekleniyor.

Önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamlar tahsis edilmiş olacak.

17-26 Ocak'ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak'ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak.

MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

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