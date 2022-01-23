Tatille birlikte oteller doldu! Kış turizminde 2019 yakalandı





ANTALYA'DA ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'daki otellerin yüzde 30'unun açık olduğunu belirterek, "Bunların doluluk oranı sömestrede yüzde 80'leri buldu. Bu doluluğun yüzde 50'sini yerli turistler sağlıyor" dedi. Bu dönemde otellere gelenlerin spa, kapalı havuz, spor gibi imkânlardan faydalandığını anlatan Kavaloğlu, "Aynı zamanda birçok otel çocuklar için özel etkinlikler hazırladı" diye konuştu. Sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar için de Limak otelleri özelinde sessiz odalar hazırladıklarını anlatan Kavaloğlu, "Çocuklar burada etüt yapıyor. Aileleri de dinleniyor" ifadelerini kullandı. Antalya özelinde 2019 rakamlarına yılın ilk 20 gününde yaklaştıklarını anlatan Kavaloğlu, "2019 yılının ilk 20 gününde Antalya'ya 97 bin kişi gelmişti. Bu yılın ilk 20 gününde ise 92 bin kişi geldi" dedi.