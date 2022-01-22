Altın zengini ülkeden Türkiye’ye çağrı

Görevine yeni atanan Bakan Abucha'yı tebrik eden Büyükelçi Mutaf, ülkenin başta altın olmak üzere birçok zengin maden kaynağı olduğunu bildiğini, Abucha'nın Türk yatırımcılara yönelik davetini Türkiye'deki muhataplarına ileteceklerini ifade etti.

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