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Altın zengini ülkeden Türkiye'ye çağrı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Altın zengini ülkeden Türkiye’ye çağrı

Sudan'da başta altın olmak üzere birçok zengin maden kaynağı bulunmakta. Bu ülkeden Türk yatırımcılara madencilik sektörü için yatırım çağrısı geldi. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Madencilik Bakanı Martin Gama Abucha ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Abucha, Mutaf'a, Güney Sudan'ın maden kaynakları konusunda bilgi verdi, Türk şirketlerine yatırım çağrısı yaptı.

Görevine yeni atanan Bakan Abucha'yı tebrik eden Büyükelçi Mutaf, ülkenin başta altın olmak üzere birçok zengin maden kaynağı olduğunu bildiğini, Abucha'nın Türk yatırımcılara yönelik davetini Türkiye'deki muhataplarına ileteceklerini ifade etti.

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