Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Kira zammı hesaplaması nereden, nasıl yapılır?
Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı için gözler açıklanacak TÜİK verilerine çevrildi. Her ayın başında açıklanan enflasyon oranları ile berabaer kiraya uygulanacak zam netleşmiş oluyor. İşte, Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Kira zammı hesaplaması nereden, nasıl yapılır?
Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Kira zammı hesaplaması nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile beraber yeni zam oranları her ayın başında açıklıyor. İşte, Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Kira zammı hesaplaması nereden, nasıl yapılır?
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022 AÇIKLANDI MI?
Şubat ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Kira zammı TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklanınca haberimize eklenecektir.
Kira zammı 3 Şubat 2022 Perşembe günü netleşecek.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Ocak ayı kira artış oranı 2022 bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: %19,60
Zam bedeli: 196,60 TL
Zamlı kira bedeli: 1. 196,60 TL
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
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- Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Kira zammı hesaplaması nereden, nasıl yapılır?
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