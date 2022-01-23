Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Kira zammı hesaplaması nereden, nasıl yapılır?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Ocak ayı kira artış oranı 2022 bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.