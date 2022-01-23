Doğalgaz fatura desteği başladı mı? 2022 doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir?

Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN

Yapılacak yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden üzerinden başvurabilecek.

Elektrik Tüketim Desteği'nin ise sosyal yardım programından düzenli olarak faydalanan vatandaşlara, herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan veriliyor.

Sadece kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmelerinin yeterli olduğu kaydedildi.