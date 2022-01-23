Doğalgaz fatura desteği başladı mı? 2022 doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir?
2022 doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz fatura desteği başladı mı? İhtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz desteği sağlanıyor. Yüksek faturalar nedeniyle doğalgaz ödemesinde zorluk yaşayan vatandaşlar, devlet tarafından sağlanan doğalgaz desteğinden faydalanmak istiyor. Peki; 2022 doğalgaz fatura desteği başladı mı? Doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği baladı mı? Doğalgaz ödemeleri için devletten katkı sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde doğalgaz yardımının detaylarını paylaşmıştı. Peki; 2022 doğalgaz fatura desteği nasıl alınır?
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı.
Bakan Yanık, vatandaşlara yapılacak doğalgaz desteğine ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği doğal gaz yardımlarıyla ilgili konuşan Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğalgaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğalgaz desteğinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız.
Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.
BAŞVURULAR E-DEVLETTEN
Yapılacak yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden üzerinden başvurabilecek.
Elektrik Tüketim Desteği'nin ise sosyal yardım programından düzenli olarak faydalanan vatandaşlara, herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan veriliyor.
Sadece kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmelerinin yeterli olduğu kaydedildi.
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- Doğalgaz fatura desteği başladı mı? 2022 doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir?
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