Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

Kamuda çalışan bir genel müdür 21 bin 110 lira, şube müdürü 11 bin 126 lira, öğretmen (1/4) 8 bin 596 lira, başkomiser 11 bin 121 lira, polis memuru (8/1) 9 bin 742 lira alacak. Uzman doktor (1/4) maaşı 13 bin 214 lira, hemşire (5/1) maaşı 8 bin 341 lira, araştırma görevlisi maaşı da 10 bin 786 lira olacak.