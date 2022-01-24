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Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ve emekli zammı maaş farklarının yatırılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Milyonlarca emekli ve memur maaş farklarının hesaplarda olacağı tarih merak ediliyor. İşte, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30,5 artış yapıldığı açıklanmıştı. Emekli ve memurların maaşlarında yansıyan fark için detaylar merak ediliyor. İşte, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?

ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

Kamuda çalışan bir genel müdür 21 bin 110 lira, şube müdürü 11 bin 126 lira, öğretmen (1/4) 8 bin 596 lira, başkomiser 11 bin 121 lira, polis memuru (8/1) 9 bin 742 lira alacak. Uzman doktor (1/4) maaşı 13 bin 214 lira, hemşire (5/1) maaşı 8 bin 341 lira, araştırma görevlisi maaşı da 10 bin 786 lira olacak.

Diğer yandan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25.5'e karşılık geliyor. Buna göre 2000 öncesi SSK emeklilerinin aylığı 2 bin 624 liradan 3 bin 293 liraya, 2000 sonrası da 1627 liradan 2 bin 500 liraya çıktı. Bağ- Kur (esnaf) emeklisinin aylığı 1912 liradan 2 bin 500 liraya, Bağ-Kur (Tarım) aylığı da 1802 liradan 2 bin 500 liraya yükseldi. Kamu işçilerine yüzde 25.6 oranında zam yapılacak.

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