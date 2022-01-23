3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 2022'de ek gösterge gelecek mi?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge çıkıp çıkmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Kamu görevlerinin maaşlarını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesinde tarih gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs’ta Meclis’te." ifadelerini kullanmıştı. İşte, 3600 ek göstergede merak edilen bilgiler!
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergenin çıkıp çıkmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Statülerin yeniden düzenlenmesiyle birlikte kamu çalışanlarının maaşları ve emekli ikramiyeleri artıyor. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmaları başlattıklarını ve mayısta Meclis'e getireceklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Meclis'te. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta size bir açıklama yapılabilir." dedi.
Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü;
Dört meslek grubu ama başka statüler de var. Avukatlar var, kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü. Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.
"En adil düzenlemeyi yapıyoruz"
Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600 ona bağlı bir memur 3600 olmaz. Bu düzenlemeyi yapacak daha kapsamlı statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan 3600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlarda ek göstergelere koyabiliriz. İl müdürü 3600, ona bağlı olanı da 3600 yapıyoruz, bu olmaz.
Meclis'ten çıktıktan sonra yürürlüğe girecek. Biz en adil düzenlemeyi yapıyoruz. Alternatif maliyetler var. Biz onları teke indirmeye çalışıyoruz, en uygun optimum bir noktada buluşarak düzenlemeyi yapacağız.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor. 2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.
Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor. Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600'ün altında olduğu biliniyor.
Ek göstergelerin 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.
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