3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 2022’de ek gösterge gelecek mi?

Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü;

Dört meslek grubu ama başka statüler de var. Avukatlar var, kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü. Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.

"En adil düzenlemeyi yapıyoruz"

Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600 ona bağlı bir memur 3600 olmaz. Bu düzenlemeyi yapacak daha kapsamlı statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan 3600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlarda ek göstergelere koyabiliriz. İl müdürü 3600, ona bağlı olanı da 3600 yapıyoruz, bu olmaz.