Emekliye 3 bin TL’ye kadar promosyon! Hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor? Yapı Kredi, TEB, Denizbank, Ziraat Bankası, Halkbank...





TEB: Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.