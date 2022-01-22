Bitcoin’de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...

Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların riskli kabul edilen varlıklardan kaçmasına yol açtı. Nasdaq dün yüzde 1.3, S&P 500 ise yüzde 1.1 geriledi. İşte, Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...