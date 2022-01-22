Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD'de artan tahvil faizleri ve Rusya'da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin'de yüzde 9'u aşan bir kayba yol açtı. Konu hakkında yapılan yorumlar uzmanlar tarafından merak ediliyor. İşte, Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların riskli kabul edilen varlıklardan kaçmasına yol açtı. Nasdaq dün yüzde 1.3, S&P 500 ise yüzde 1.1 geriledi. İşte, Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların riskli kabul edilen varlıklardan kaçmasına yol açtı. Nasdaq dün yüzde 1.3, S&P 500 ise yüzde 1.1 geriledi.
Borsalarda düşüşler kaydedilirken benzer saatlerde başlayan kripto para piyasasındaki satışlar daha sert oldu. Düşüşte Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraları yasaklama önerisi de etkili oldu.
RUSYA'DAN KRİPTO PARAYA YASAK ÖNERİSİ
Dün kısa süreliğine 43.000 doların üzerini gören Bitcoin bu öğlen itibarıyla 37.960 dolarla 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'deki günlük kayıp yüzde 9.2'yi buldu. Dünyanın en büyük kripto parası kasımdaki yaklaşık 68.000 dolarlık zirvesinden yüzde 43 gerilemiş oldu. Bitcoin 2022'de ise şu ana kadar yüzde 20.4 kaybettirdi.
244 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI
Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.3'lük değer kaybıyla 2.860 dolara düştü.
Kripto paraların toplam piyasa değeri de son 24 saatte 2 trilyon 50 milyar dolardan 1 trilyon 806 milyar dolara geriledi. Yani 1 günde piyasadan 244 milyar dolar silinmiş oldu.
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- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
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