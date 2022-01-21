Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. Yeni yardım süreci için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? E Devlet başvuru sonucu...