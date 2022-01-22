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Emekli ve memurlara ek zam! Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Emekli ve memurlara ek zam! Yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Emekli ve memurlara yönelik ek zam yapılmasını içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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