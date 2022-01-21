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Ocak ayı tüketici güven endeksi açıklandı! Endeks ocakta 73,2 oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Ocak ayı tüketici güven endeksi açıklandı! Endeks ocakta 73,2 oldu

Son dakika haberi... Tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 olan endeks, ocak ayında 73,2'ye çıktı.

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