Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin piyasında neler oluyor?

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin piyasasında yaşanan düşüşlerin ardından Bitcoin neden düşüyor sorusuna da yanıt aranıyor. ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Piyasaları en çok etkileyen gelişmenin Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz olduğu belirtiliyor.