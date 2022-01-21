Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin piyasında neler oluyor?
Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından kripto para piyasalarına yatırım yapanlar gelişmeleri takip ediyor. Bitcoin’de yaşanan büyük düşüşün sebebi merak ediliyor. Rusya – Ukrayna arasında yaşanan kriz ve savaşın kapıya dayanması, ABD borsasını etkilediği gibi kripto para piyasalarını da etkiledi. Peki; Bitcoin neden düşüyor?
Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin piyasasında yaşanan düşüşlerin ardından Bitcoin neden düşüyor sorusuna da yanıt aranıyor. ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Piyasaları en çok etkileyen gelişmenin Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz olduğu belirtiliyor.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin'in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix'in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.
Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi.
'Faiz artışı'nın beklenenden erken olabileceği durumu piyasalarda likiditenin azalacağı algısı yaratarak, zaten aşırı oynak olan kripto paralar ve Bitcoin'de düşüşü tetikleyen önemli etmenlerden birisi oldu.
ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde ABD'nin sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor.
Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı Altın ise ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi.
AYI PİYASASINA GİRİLDİ
2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu seviyenin görülmesinin ardından gevşedi. Önce 60 bin dolar bandında tutunma mücadelesi veren Bitcoin bu psikolojik bantta tutunamadı. Daha sonra 55 bin doların da altını görerek Aralık ayının başında teknik olarak ayı piyasasına girdi.
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