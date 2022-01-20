Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ocak MB faizler düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı?
20 Ocak MB faizler düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 yılının ilk faiz kararı belli oldu. Alınan kararın ne olduğu ise merak edilen konulardan birisi oldu. Para Politikası Kurulu faizi yüzde 14’e gerilemişti. Peki; 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü, arttı mı?
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faizler düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı? Merkez Bankası, yaptığı açıklamayla alınan faiz kararını duyurdu. Kararın ardından dolarda düşüş meydana geldi. Piyasaların kilitlendiği 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ve yapılan açıklamanın detayları…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada; " Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
ARKA ARKAYA İNDİRİM YAPMIŞTI
TCMB, eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. Banka; eylül, ekim, kasım ve aralık ayında 500 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.
AÇIKLAMA GELDİ
Salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.
Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.
Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı hastalığı nedir? Müge Anlı hastalığını ATV canlı yayınında açıkladı! “Sonucu görseniz…”
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ocak MB faizler düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı?
- İstanbul’da kar ne zaman yağacak? 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağışı olacak mı?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
- Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 puan hesaplama işlemleri...
- Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak?
- E Okul dijital karne giriş ekranı! E Karne ne zaman açılacak? E Karne nasıl görüntülenir?
- Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!
- Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?
- PYBS bursu yattı mı? 20 Ocak İOKBS bursu ne zaman verilecek? 2022 MEB bursu ne kadar? Son açıklamalar
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?
- E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor?