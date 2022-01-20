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Faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar kuru faiz kararı sonrası nasıl seyretti? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası PPK, yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi ve yüzde 14 olan politika faizi sabit tuttu. Bu gelişmelerin ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Yatırımcılar dolar ve euro kurunda son gelişmeleri araştırıyor. Peki, faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

Dolar kuru son dakika... Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Başkan Erdoğan'ı ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası sert düşüş yaşayan dolar kuru, yaklaşık 1 haftadır 13,50 lira seviyesinde seyrediyordu. Bugün Merkez Bankası'nın PPK toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. Yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gidilmediği ve yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı bildirildi. Peki, faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

FAİZ KARARINA DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU?

20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonraıs döviz kurlarında düşüş yaşandı. Faiz kararı öncesinde 13,40 seviyesinde bulunan dolar kuru, 13,25'lere doğru geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.

İşte güncel döviz kurları:

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.046,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,97 puan değer kazanarak 2.046,05 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

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