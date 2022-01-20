Dolar kuru son dakika... Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Başkan Erdoğan'ı ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası sert düşüş yaşayan dolar kuru, yaklaşık 1 haftadır 13,50 lira seviyesinde seyrediyordu. Bugün Merkez Bankası'nın PPK toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. Yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gidilmediği ve yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı bildirildi. Peki, faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

FAİZ KARARINA DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU?

20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonraıs döviz kurlarında düşüş yaşandı. Faiz kararı öncesinde 13,40 seviyesinde bulunan dolar kuru, 13,25'lere doğru geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.

İşte güncel döviz kurları: