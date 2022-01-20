Faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu?
Dolar kuru faiz kararı sonrası nasıl seyretti? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası PPK, yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi ve yüzde 14 olan politika faizi sabit tuttu. Bu gelişmelerin ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Yatırımcılar dolar ve euro kurunda son gelişmeleri araştırıyor. Peki, faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...
Dolar kuru son dakika... Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Başkan Erdoğan'ı ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası sert düşüş yaşayan dolar kuru, yaklaşık 1 haftadır 13,50 lira seviyesinde seyrediyordu. Bugün Merkez Bankası'nın PPK toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. Yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gidilmediği ve yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı bildirildi. Peki, faiz kararına doların tepkisi ne oldu? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
FAİZ KARARINA DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU?
20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonraıs döviz kurlarında düşüş yaşandı. Faiz kararı öncesinde 13,40 seviyesinde bulunan dolar kuru, 13,25'lere doğru geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.
İşte güncel döviz kurları:
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.046,05 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,97 puan değer kazanarak 2.046,05 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul’da kar ne zaman yağacak? 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağışı olacak mı?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
- Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 puan hesaplama işlemleri...
- Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak?
- E Okul dijital karne giriş ekranı! E Karne ne zaman açılacak? E Karne nasıl görüntülenir?
- Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!
- Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?
- PYBS bursu yattı mı? 20 Ocak İOKBS bursu ne zaman verilecek? 2022 MEB bursu ne kadar? Son açıklamalar
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?
- E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor?
- OGM işçi alımı son dakika! 2022 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları