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Beklenen açıklama: Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Beklenen açıklama: Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek?

Emekli zam farkları ne zaman yatacak? Ocak-Haziran dönemlerinde geçerli olacak emekli zammı 3 Ocak'ta belli oldu. Zamlı maaşlarını öğrenen emekliler, zamlı maaşların hangi tarihte yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimini yazımızda ele aldık. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

Emekli zam farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli 2022 Ocak zamlı maaşların yatacağı tarihi ve maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekli maaş ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin zamlı maaş ödenmeleri başladı. Ancak ilave zamlarla ilgili yasa henüz yürürlüğe girmediği için artışların sadece ilk adımı maaşlara yansıdı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren hesaplarında görecek. Burada 2.500 TL'lik taban maaş ise yasa çıktıktan sonra uygulanacak. Ancak tüm artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğundan hak kaybı olmayacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış 2.500 TL'ye yükseldi.

İşte ek ödeme dahil emekli maaşları:

Emekli Sandığı: 4.175,79

SSK (2000 öncesi): 3.292,63

SSK (2000 sonrası): 2.041,25 + 458,75 = 2.500

Bağ-Kur esnaf: 2.948,68

Bağ-Kur tarım: 2.343,16 + 156,84 = 2.500 TL

EMEKLİLERİN 2022 OCAK ZAMMI YÜZDE 25,47

Ücretlerdeki artışı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı oldu. Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi.

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