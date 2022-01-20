Beklenen açıklama: Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek?

Emekli zam farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli 2022 Ocak zamlı maaşların yatacağı tarihi ve maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekli maaş ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin zamlı maaş ödenmeleri başladı. Ancak ilave zamlarla ilgili yasa henüz yürürlüğe girmediği için artışların sadece ilk adımı maaşlara yansıdı.