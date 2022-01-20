Karadeniz Bölgesi’nden Azerbaycan’a 45,2 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nden Azerbaycan'a en fazla ihracat gerçekleştiren il, 8 milyon 210 bin 449 dolara Rize oldu. İkinci sırada yer alan Trabzon'dan ise anılan ülkeye 6 milyon 565 bin 244 dolar tutarında ihracat yapıldı.Rize'den 2021 yılında Azerbaycan'a 8 milyon 210 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.