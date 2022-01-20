Karadeniz Bölgesi'nden Azerbaycan'a 45,2 milyon dolarlık ihracat
Karadeniz Bölgesi'ndeki 17 ilden Azerbaycan'a geçen yıl 45 milyon 203 bin 955 dolarlık ihracat yapıldı. Trabzon ve Rize'den Azerbaycan'a ağırlıklı olarak inşaat ve yapı malzemeleri ile kimyevi ürün satıldı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nden Azerbaycan'a en fazla ihracat gerçekleştiren il, 8 milyon 210 bin 449 dolara Rize oldu. İkinci sırada yer alan Trabzon'dan ise anılan ülkeye 6 milyon 565 bin 244 dolar tutarında ihracat yapıldı.Rize'den 2021 yılında Azerbaycan'a 8 milyon 210 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Karadeniz Bölgesi'ndeki 17 ilden Azerbaycan'a geçen yıl yapılan ihracat, önceki yıla göre yüzde 14 artarak 45 milyon 203 bin 955 dolara çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölge firmalarının özellikle inşaat malzemeleri, makine ve işlenmiş gıda ürünlerinde Azerbaycan pazarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerde ortaya çıkan yoğun yapılaşma faaliyetlerinin, inşaat ve yapı malzemeleri sektörü açısından önemli fırsatları gündeme getirdiğine işaret eden Gürdoğan, DKİB olarak ihracatçılara pazar analizi, bilgi desteği ve devlet yardımları konularında her türlü desteği verdiklerini bildirdi.
Gürdoğan, firmalardan talep olması halinde bölge iş insanları ile Azerbaycan'a yönelik ticaret heyetleri programları düzenleme konusunda da hazır olduklarını kaydetti.
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