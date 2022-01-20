Araç kiralama ile ilgili "kara liste" kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kara liste olarak adlandırılan uygulamalarla ilgili ilke kararı yayımlayan KVKK, kişisel veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olması gerektiğine karar verdi. Bu uygulamaları kullanan araç kiralama ve yazılım firmalarının "ortak veri sorumlusu" olduğu bildirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe yaygın kullanılan kara liste uygulamalarıyla ilgili ilke kararı yayımladı.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, araç kiralamada "kara liste" adı verilen birtakım yazılım, program ve uygulamalara başvurulduğu, bunlar sayesinde araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren bilgilerin yer aldığı belirtildi.
Kuruma başvurular üzerine KVKK tarafından incelemeler yapıldığı belirtilen kararda, söz konusu yazılımların, bir araç kiralama firmasının kendi girdiği verileri diğer araç kiralama firmalarına da açmasına olanak veren sistemler olarak tasarlandığının tespit edildiği aktarıldı.
Araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin de bu sayede karşılıklı olarak paylaşıldığı, söz konusu kişilerin, bu durumdan bilgi sahibi olmadığı bildirildi.
ARAÇ KİRALAMA VE YAZILIM ŞİRKETLERİ "ORTAK VERİ SORUMLUSU"
KVKK'nin kararında, kara liste uygulamalarında araç kiralama firmalarının gerçek kişi müşterilerden kişisel verilerini ilk elden toplayan veri sorumluları olduğu, ayrıca yapılan uygulama nedeniyle yazılım şirketlerinin de ortak veri sorumluluğunun ortaya çıktığı kaydedildi.
Söz konusu uygulamaların hukuka aykırı olduğunu tespit eden KVKK, uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olması ve bu kapsamda gereken her türlü teknik ve idari tedbirlerin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları tarafından alınması gerektiğine karar verdi.
Kararda, kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaksızın veri işleyen ve kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında, kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği belirtildi.
Ayrıca kişisel verilerin araç kiralama firmalarınca işlenmesinin mümkün olduğu fakat veri işleme faaliyetinin hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla gerçekleşebileceği ifade edildi.
İLKE KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15'inci maddesine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şikayet üzerine veya resen yaptığı inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunu tespit etmesi halinde "ilke kararı" alma yetkisine sahip.
Yine kanuna göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, yani kanundaki ifadeyle veri sorumlularının, KVKK tarafından verilen kararları yerine getirme yükümlülüğü bulunuyor. Dolayısıyla yayımlanan ilke kararında öngörülen kanuni yükümlülüklerin ivedilikle yerine getirilmesi gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?
- PYBS bursu yattı mı? 20 Ocak İOKBS bursu ne zaman verilecek? 2022 MEB bursu ne kadar? Son açıklamalar
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?
- E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor?
- OGM işçi alımı son dakika! 2022 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları
- Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Sak’ın genç sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir?
- İşçilere 2.168 TL ek ödeme geliyor! İlave tediye ne zaman yatacak? 2022 1. tediye ödeme tarihleri!
- AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı?
- Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, elendi mi? Gizem Kerimoğlu nereli? Instagram hesabı...
- Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...
- Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...