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Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz yardımı, son zamanda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılmıştı. İşte, doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz fatura yardımının 4 milyon haneye ulaşacağı belirtildi. Yardımdan, ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlar yararlanacak. Doğalgaz yardım ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. İşte, Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımı miktarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, doğalgaz desteği konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti. Bakan Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların açılacağını ve martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin sağlanacağını ifade etti. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da yapılabilir.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı: "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi."

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SÜREKLİ Mİ VERİLECEK?

Hedeflerinin 4 milyon haneye yardım sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." dedi. Ayrıca doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını ifadelerine ekledi.

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