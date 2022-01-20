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3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AGİ açıklaması...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AGİ açıklaması...

3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge hakkında son durum Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan gelişmeye dair son durum ve ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu. İşte, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AGİ açıklaması...

3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge, memur maaşları ve emekli maaşları gibi pek çok konuda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergenin çıkacağı tarih hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AGİ açıklaması...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili soru üzerine Bakan Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti. Şuanda düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor.

ADALET DUYGUSUNU ZEDELEMEYECEK

Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Avukatlar var, hukukçular var, il müdürü var mesela. Ona bağlı birisi mesela sağlık şube müdürü. Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. Ama o düzenlemeyi yapacağız. 3600'de dediğim gibi biz adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arası farklılaşmayı koruyan, onların dışında başka rakamlar ek göstergeler koyabiliriz. Biz alternatif şeyler yapıyoruz. En adil, en uygun düzenlemeyi yapıyoruz. Çok alternatif var ama bunu teke indirmeye çalışıyoruz" dedi.

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