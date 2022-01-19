SON DAKİKA: Gram altın ne kadar olur? 100 TL düşer mi? İslam Memiş'ten flaş tahmin! "720 TL seviyelerini..."

Altın gram fiyatı için 2 kritik senaryoyu paylaşan İslam Memiş ise kritik seviyelere dair SON DAKİKA tahminlerde bulundu.

GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?

Yılın ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için baskılanma ve düşüş öngördüğünü ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "1790 dolar altındaki kapanışlar önce 1765 ve devamında 1725 dolar seviyesini işaret ediyor. Ama yılın ilk çeyreği ile alakalı öngördüğüm bu düşüşler orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir.