SON DAKİKA: Gram altın ne kadar olur? 100 TL düşer mi? İslam Memiş'ten flaş tahmin! "720 TL seviyelerini..."
Altın piyasalarında son durum ne? Gram altın ne kadar olur? Gram altın düşer mi çıkar mı? Gram altın 100 TL birden düşer mi? 100 TL çıkışa mı geçer? Vatandaşların ve yatırımcıların merakla beklediği soruya Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok çarpıcı bir yanıt verdi? İşte altın alıp satacakları ilgilendiren son dakika gram altın tahmini...
SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ: Yatırmcıların ve piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı 20 Ocak 2022 Perşembe günü açıklanacak.
Bu önemli karar öncesi açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Merkez Bankası pas geçerse gram altında 720 TL seviyelerini görülebilir" açıklamasını yaptı.
GÖZLER MERKEZ BANKASIN'DA
Ons altın fiyatı Fed baskısı altında 25 Ocak'a kilitlenirken, gram altın ise Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına odaklandı.
Altın gram fiyatı için 2 kritik senaryoyu paylaşan İslam Memiş ise kritik seviyelere dair SON DAKİKA tahminlerde bulundu.
GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?
Yılın ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için baskılanma ve düşüş öngördüğünü ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "1790 dolar altındaki kapanışlar önce 1765 ve devamında 1725 dolar seviyesini işaret ediyor. Ama yılın ilk çeyreği ile alakalı öngördüğüm bu düşüşler orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir.
Enflasyon ile alalı beklentiler fiyatlanmamışken ve 6 aydır baskılanan ons altını konuşuyoruz. Bu yüzden mutlaka yukarı yönlü tepkiler de verecektir. Ons altında sadece ABD belirleyici olmayacak. Jeopolitik riskler de ons altın üzerinde sürpriz gelişmelere neden olabilir. Ama orta ve uzun vadede hızlı yükselme bekliyorum" ifadelerine yer verdi.
İŞTE GRAM ALTIN İÇİN KIRILMA TARİHİ
Gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri de açıklayan İslam Memiş, "Ons altındaki düşüş gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Çünkü dolar kurunda bir miktar toparlanma gördük. Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira.
Perşembe günü saat 14.00'da Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum. Bu kırılma ile birlikte faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirirse dolardan güç toplayan gram altın yeniden 820 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir. Ancak pas geçmesi durumunda da 750, devamında 720 lira seviyelerinin görülme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum" ifadelerini kullandı.
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