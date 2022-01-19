19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Benzine zam | EPGİS açıkladı

Son dakika: Benzine zam | EPGİS açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Benzine zam | EPGİS açıkladı

Son dakika... EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA