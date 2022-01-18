Son dakika: Motorine "zam" açıklaması
Son dakika... Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş zam geldi. Bu zamla beraber motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.
SON DAKİKA: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.
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