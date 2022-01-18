Türkiye’den tarihi doğal gaz anlaşması! Enerjide denklem değişiyor

100 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK

2022 Yıllık Yatırım Programı'nda proje için ayrılan yatırım bütçesi de açıklandı. Buna göre 82 kilometreden oluşacak hat için 2023 yılına kadar toplam 185 milyon lira yatırım tutarı belirlendi. Yatırımın 100 milyon lirasını bu yıl yapacak olan Türkiye, geri kalan kısmını ise önümüzdeki yıl yapacak.