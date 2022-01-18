TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı: Bizi izlemeye devam edin
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı. TOGG'un Twitter adresinden gelen videolu mesajda "Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Gemlik tesisindeki çalışmaların son haline yer verildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabı Twitter'dan merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Gemlik tesisindeki çalışmaların son görüntüleri paylaşıldı.
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
Yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz." cümleleri yer aldı.
Öte yandan, "Bizi izlemeye devam edin" mesajına da yer verildi.
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