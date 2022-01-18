Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek? Emeklilere ek gelir fırsatı...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2022 Ocak ayı banka banka emekli promosyon tutarları:

ING BANK: ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 1.675 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.