SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı…

Emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşını ve enflasyon farkını almak isteyen vatandaşlar, ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler ertelenmişti. Görüşmelerin bu hafta içerisinde yapılması beklenirken, emekli maaş farkı ne zaman yatar sorusuna da cevap aranıyor. İşte; maaş farkı ne zaman yatacak sorusuyla ilgili merak edilen bilgiler…