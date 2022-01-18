SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı…
SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşlarını almak isteyen milyonlarca emekli vatandaş, maaş farkını sorguluyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacaktı ancak Meclis’te görüşmeler ertelendiği için bu tarih ertelendi. Peki; emekli maaş farkı ne zaman yatar?
Emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşını ve enflasyon farkını almak isteyen vatandaşlar, ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler ertelenmişti. Görüşmelerin bu hafta içerisinde yapılması beklenirken, emekli maaş farkı ne zaman yatar sorusuna da cevap aranıyor. İşte; maaş farkı ne zaman yatacak sorusuyla ilgili merak edilen bilgiler…
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı.
Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi.
Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.
Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
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